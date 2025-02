Fase post-season, si parte al PalaSabetta contro il “Barcellona basket”

TERMOLI. Svelato il calendario della fase post season dell’Air basket Italiangas Termoli, che parteciparà alla serie Play-in Silver.

16/02/2025 – Domenica ore 18:00

1ª Giornata Andata: Italiangas – Barcellona

22/02/2025 – Sabato ore 18:00

2ª Giornata Andata: Antoniana – Italiangas

01/03/2025 – Sabato ore 20:30

3ª Giornata Andata: Italiangas – Marigliano

09/03/2025 – Domenica ore 18:00

4ª Giornata Andata: Catanzaro – Italiangas

12/03/2025 – Mercoledì ore 19:00

5ª Giornata Andata: Italiangas – Rende

15/03/2025 – Sabato ore 18:00

6ª Giornata Andata: Castanea – Italiangas

23/03/2025 – Domenica ore 18:00

1ª Giornata Ritorno: Barcellona – Italiangas

30/03/2025 – Domenica ore 18:00

2ª Giornata Ritorno: Italiangas – Antoniana

06/04/2025 – Domenica ore 18:00

3ª Giornata Ritorno: Marigliano – Italiangas

13/04/2025 – Domenica ore 18:00

4ª Giornata Ritorno: Italiangas – Catanzaro

16/04/2025 – Mercoledì ore 20:30

5ª Giornata Ritorno: Rende – Italiangas

27/04/2025 – Domenica ore 18:00

6ª Giornata Ritorno: Italiangas – Castanea

Si parte domenica 16 febbraio 2025 in casa contro il Barcellona Pozzo di Gotto per la fase 2 Play-in Silver. Ricordiamo che la squadra termolese ripartirà in cima alla classifica a 18 punti, per cercare di arrivare dopo 12 partite tra le prime 3 che permetteranno la salvezza diretta.

Le seconde sei classificate (dalla 7ª alla 12ª) nella prima fase del nostro girone (Girone G) affronteranno le seconde sei classificate del Girone H in 12 partite, tra andata e ritorno, andando ad accumulare punti in aggiunta a quelli già acquisiti solo negli scontri diretti con le compagini affrontate durante la regular season.

Dunque la Air Basket Italiangas Termoli affronterà le compagini di Castanea, Catanzaro, Rende, Barcellona Pozzo di Gotto, Antoniana e Marigliano a partire da domenica 16 febbraio.

Al termine della seconda fase le prime tre classificate saranno salve e parteciperanno al Campionato di Serie B Interregionale 2025-2026, l’ultima classificata retrocederà direttamente nel Campionato di Serie C 2025-2026 e le squadre dal 4º all’11º posto si giocheranno la salvezza nei Play-Out, al termine dei quali le ultime due retrocederanno in Serie C.