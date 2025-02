“In & Out”: l’Air basket Italiangas Termoli a caccia della salvezza

TERMOLI. L’attesa è finita! Finalmente si torna al PalaSabetta per l’inizio dei Play-In Out. Il primo match vedrà i biancoazzurri di coach Marinelli affrontare l’ostica formazione siciliana del Barcellona Basket 4.0.

Dopo una settimana di stop, la squadra ha ripreso a lavorare alacremente e, come ascolterete anche dalle parole di coach Marinelli nell’intervista correlata, tutti stanno bene e sono pronti ad affrontare questa nuova fase della stagione. Questi Play-In Out sono arrivati per una mera questione di differenza canestri e, probabilmente, per qualche episodio poco sportivo accaduto in seguito.

Fatto sta che la squadra termolese, rispetto alle altre cinque squadre da affrontare (in gare di andata e ritorno) per raggiungere il traguardo delle prime tre posizioni in classifica – che garantirebbero la salvezza automatica e la permanenza in Serie B Interregionale – parte con il non indifferente vantaggio di 18 punti. Questi punti sono stati maturati grazie agli scontri diretti con le altre squadre terminate dietro all’Air nella regular season.

Teoricamente, ai termolesi basterebbe vincere le sei partite casalinghe per avere il 99,9% di possibilità di rientrare tra le prime tre in classifica e, quindi, salvarsi. Ma prima di fare calcoli, che, come si sa, non danno mai certezze assolute, bisogna iniziare con il piede giusto già da questa domenica, alle ore 18:00, battendo il Barcellona basket e confermando il detto: “Chi ben comincia è a metà dell’opera”.

Questa fase sarà oltremodo impegnativa, con trasferte lunghissime in Sicilia, Calabria e nel Napoletano. Naturalmente, non mancherà il supporto caloroso del pubblico, che come sempre riempirà il PalaSabetta.

Michele Trombetta