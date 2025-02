L’Air basket Italiangas Termoli torna in campo il 16 febbraio

TERMOLI. Finita la regular season del girone G della Serie B, l’Air Basket Italiangas Termoli è stata penalizzata, nonostante un brillante campionato da matricola.

La squadra non è riuscita a qualificarsi per i Play-In Gold per una mera questione di differenza canestri rispetto alla Virtus Molfetta, con cui ha terminato a pari punti (24). Questa situazione è stata determinata anche da un “biscotto” che, seppur legittimo, risulta indubbiamente antisportivo, favorendo il passaggio della squadra pugliese ai Play-In Gold e relegando invece la squadra termolese ai Play-in Silver.

Nei Play-in Silver, la squadra di coach Marinelli affronterà dodici partite contro le cinque squadre che hanno chiuso la prima fase dietro Termoli (Benevento, Corato, Canosa, Mola e Taranto), insieme alle sei squadre classificate dal 7° al 12° posto dell’altro girone meridionale (Castanea Messina, Rende Cosenza, Catanzaro, Barcellona Pozzo di Gotto, Antoniana Napoli e Marigliano Napoli). Struttura dei Play-In Gold e Play-Out Silver.

Dopo la prima fase, le squadre vengono suddivise tra Play-In Gold e Play-Out Silver.

Play-In Gold: Ecco allora il regolamento che è applicato per i Play In Gold e I Play in Silver :Partecipano le prime sei classificate di ciascuna divisione. Le squadre disputano gare di andata e ritorno contro le prime sei dell’altra divisione, per un totale di 12 partite. In classifica si portano i punti ottenuti negli scontri diretti della prima fase (cioè le partite contro le squadre classificate dal 1° al 6° posto). Alla fine di questa seconda fase, si compone un tabellone a eliminazione diretta tra le prime otto classificate. Le serie si disputano al meglio delle tre partite, con la prima e l’eventuale terza gara in casa della miglior classificata.

Le vincitrici di ogni conference (quattro squadre in totale) saranno promosse al campionato di Serie B maschile per la stagione sportiva 2025-2026. Play-in Silver: Partecipano le squadre classificate dal 7° al 12° posto di ciascuna divisione. Anche qui si disputano gare di andata e ritorno contro le squadre dell’altra divisione, per un totale di 12 partite. Anche in questa fase le squadre mantengono i punti ottenuti negli scontri diretti della prima fase.L’Air Basket partirà con 18 punti, frutto dei risultati ottenuti contro le squadre del girone G.

In base al regolamento, la squadra termolese ha buone possibilità di raggiungere la salvezza automatica: vincendo tutte le partite casalinghe potrebbe già garantirsi un posto tra le prime tre. L’esordio è previsto per il 16 febbraio, con l’Air Basket che parte al primo posto in classifica a pari punti (18) con Castanea di Messina. Regolamento della fase Play in Silver:Le squadre classificate ai primi tre posti saranno salve e prenderanno parte al campionato di Serie B interregionale 2025-2026.

La squadra classificata all’ultimo posto retrocederà direttamente in Serie C. Le squadre classificate dal 4° all’11° posto parteciperanno ai Play-out finali per determinare le due ulteriori retrocesse.

Classifica alla prima giornata dei Play-Out Silver il 16 febbraio 2025:

Termoli 18 punti, Castanea ME 18 punti, Benevento 14 punti, Catanzaro 10 punti, Rende 10 punti, Corato 10 punti, Canosa 10 punti, Barcellona 8 punti, Antoniana 8punti, Mola 6 punti, Marigliano 6 punti, Taranto -1 punto.

Michele Trombetta