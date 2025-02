Ultima giornata: «Che vinca soprattutto la lealtà sportiva»

TERMOLI. Il direttore sportivo dell’Air basket Italiangas Termoli, Gianni Di Vico, in vista dell’ultima giornata di regular season, sull’importanza della lealtà sportiva:

“Lealtà”: un giudizio prima dell’ultima fondamentale giornata?

«Siamo consapevoli di avere un gruppo di professionisti che svolge il proprio lavoro con professionalità e ambizione e la dimostrazione ultima c’è stata affrontando settimane complicate per gli infortuni ma vincendo gare con bari e benevento ,partite toste e combattute senza mai mollare l’obiettivo»

Adesso cosa succede?

«Dobbiamo vincere l’ultima in casa e augurarci che Monopoli affronti la partita con la lealtà sportiva che sempre determina un risultato. Nonostante siamo stati accusati di biscotto per la vittoria a Benevento, oltre a essere indignati ci auguriamo che ci sia professionalità nella gara che si giocherà a Molfetta, gara inutile per Monopoli ma determinante ai fini della classifica finale».

La squadra come vive un momento così importante?

«Ripeto, con professionalità e voglia di lavorare e vincere contro qualsiasi avversario. Con ambizione, uno dei valori che la società ricerca nei propri tesserati».