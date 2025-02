Un canestro decide la sfida, Air basket Italiangas perde a Boscoreale

TERMOLI. L’Air basket Italiangas Termoli si perde nel Boscoreale, per parafrasare una serata storta, che ha visto una sconfitta maturata per un solo canestro di differenza.

La Bloverde Pallacanestro Antoniana ha battuto il quintetto di coach Gigi Marinelli 76-73.

Nella seconda giornata dei playout di Serie B, a Boscoreale, perde di misura al termine di una partita combattuta punto a punto, fino all’ultimo secondo.

Un match che entrambe le squadre avrebbero potuto portare a casa, ma alla fine ha prevalso la formazione di casa.I ragazzi di coach Marinelli escono comunque dal parquet di Boscoreale a testa alta, dimostrando grande carattere e non sfigurando affatto.

Una sconfitta che, per quanto sempre fastidiosa, risulta quasi indolore in termini di classifica—ma solo per questa volta.

Michele Trombetta