“Abbracciamoci”: la tribuna del Termoli Calcio aperta ai tifosi del Chieti

TERMOLI. Dentro e fuori dal campo, il Termoli Calcio 1920 si prepara ad accogliere il Chieti FC 1922 con una speciale iniziativa per favorire una partecipazione ancora più ampia di pubblico. In vista della gara di domenica 2 marzo allo Stadio G. Cannarsa, la FCD Termoli Calcio 1920 ha deciso di riorganizzare l’accesso all’impianto per superare il limite di capienza del settore ospiti (115 posti), insufficiente a soddisfare il numeroso seguito che i tifosi del Chieti vantano anche in trasferta.

Per questa occasione speciale, la tribuna centrale sarà aperta anche ai tifosi del Chieti, che potranno acquistare i biglietti solitamente riservati ai soli residenti, trasformando il settore in un’esplosione di colori e passione condivisa. La società, fiduciosa nella collaborazione di tutti, spera che Termoli e Chieti possano ancora una volta “abbracciarsi” e sventolare i propri colori fianco a fianco, regalando ai presenti una giornata di grande calcio all’insegna dei veri valori sportivi.

I tifosi neroverdi potranno acquistare i biglietti per la tribuna centrale online su vivaticket.com a partire da giovedì 27 febbraio, al costo di 12€ (+ diritti di prevendita), con biglietto unico per facilitare le operazioni di accesso. I tifosi giallorossi potranno acquistare i biglietti presso il botteghino dello stadio, che sarà regolarmente aperto dalle ore 12:30.

Abbracciamoci!

Michele Trombetta