Brutto infortunio per Colarelli, si sospetta la frattura del crociato

TERMOLI. Prima la gioia del gol, poi il dolore in campo. Brutto infortunio per Pierpaolo Colarelli, si sospetta la frattura del crociato.

Ieri, il gioco è stato subito fermato con Pierpaolo Colarelli caduto a terra e con le braccia alzate per attirare l’attenzione del direttore di gara e dei compagni di squadra. Brutto l’infortunio capitato al centrocampista abruzzese ex Aquila ma dall’anno scorso in forza ai giallorossi. Colarelli contro il Castelfidardo è stato anche l’autore del gol del vantaggio del Termoli 1920.

Poi però l’infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il campo in barella. Musi lunghi a fine gara, sospetta frattura del crociato. Oggi il giocatore sarà sottoposto a risonanza magnetica che sgombrerà il campo agli equivoci. Tuttavia, dopo il difensore Magnani, il Termoli rischia adesso il lungo stop di Colarelli ma nel corso della giornata se ne saprà di più. A darne notizia la pagina social di Termoli calcio unofficial.