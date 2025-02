Confermato il grave infortunio, campionato finito per Colarelli

TERMOLI. Le indiscrezioni della giornata di ieri sono state confermate dalla risonanza magnetica alla quale è stato sottoposto il centrocampista del Termoli 1920 Pierpaolo Colarelli. L’infortunio domenica scorsa al Cannarsa nel secondo tempo contro il Castelfidardo quando Colarelli è caduto a terra catturando l’attenzione di arbitro e sanitari per il forte dolore subito avvertito.

Si tratta di “Lesione del crociato e collaterale interno”. Non sono ancora noti i tempi di recupero effettivi, tuttavia da una prima stima Colarelli non potrà tornare sul rettangolo verde per riprendere preparazione e allenamenti prima del prossimo mese di luglio. Lunga infatti sarà l’attesa che lo porterà anche ad un intervento chirurgico non nell’immediato. Per il momento per il centrocampista abruzzese riposo assoluto e terapia farmacologica e poi, successivamente ginocchiera per almeno 25 giorni. Colarelli dovrà ripetere in seguito la risonanza magnetica e solo successivamente sarà operato.

La lesione del collaterale interno potrebbe rimarginarsi da sola e dopo l’operazione al crociato.

La società e tutti i compagni di squadra sono vicini al giocatore e gli augurano una pronta guarigione.