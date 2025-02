Termoli Calcio cerca la “salvezza” ad Avezzano

TERMOLI. Il Termoli Calcio 1920 si prepara a una delle sfide più cruciali della stagione, in trasferta ad Avezzano, nella 23^ giornata del campionato. La squadra di mister Mosconi sa che, per mantenere viva la speranza di salvezza, sarà fondamentale conquistare punti nei prossimi due incontri, che sono sfide dirette per la permanenza in categoria. Domenica, contro un Avezzano in crescita dopo la vittoria esterna della scorsa settimana, il Termoli avrà l’opportunità di riscattarsi. Un pareggio potrebbe essere utile, ma la vittoria sarebbe decisiva per dare slancio alla squadra.

Nel match di andata, il Termoli aveva contribuito al rilancio dell’Avezzano, che si trovava all’ultimo posto. Ora, i giallorossi sono determinati a “restituire il favore” e cercare la vittoria per continuare la lotta per la salvezza. Un altro impegno fondamentale attende i termolesi il prossimo sabato 15 febbraio, con il derby contro la Città di Isernia San Leucio, dove non ci sono alternative alla vittoria. Due successi in queste partite sarebbero fondamentali, ma anche quattro punti non sarebbero da disprezzare.

Nel frattempo, il Termoli ha rinforzato l’attacco con l’arrivo dell’attaccante Volpe, con l’auspicio di migliorare la fase offensiva. Tuttavia, le assenze pesanti continuano a rappresentare una difficoltà: dopo l’infortunio di Magnani, anche il centrocampista Colarelli dovrà fermarsi per un lungo periodo a causa di una lesione al crociato. Un duro colpo per il centrocampo giallorosso, ma il rientro di Tracchia, Zammarchi e del capitano Sicignano, pronto a guidare la difesa, offre qualche speranza.

Ad Avezzano, il Termoli sarà chiamato a un’impresa difficile, ma essenziale per non compromettere le sue chances di salvezza.

Michele Trombetta