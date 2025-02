Verso il derby Termoli 1920-Isernia: cresce l’attesa

TERMOLI. Si preannuncia un derby sportivamente infuocato, quello di sabato prossimo, allo stadio Cannarsa, tra il Termoli 1920 e l’Isernia.

In merito alla gara valida per il 24esimo turno di campionato, si è pronunciato l’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive. Lo ha fatto il 4 febbraio scorso entrando nel dettaglio dell’incontro definito con “Profili di criticità”.

Nella riunione successiva, che il questore di Campobasso ha avuto con la rappresentanza di entrambe le società sportive è stato deciso che a disposizione degli ospiti ci sono 115 biglietti.

I tagliandi per il settore “Ospiti” potranno essere venduti solamente ai residenti della provincia di Isernia entro le ore 19 di venerdì 14 febbraio, giorno antecedente alla partita e sotto stretta responsabilità della società dell’Isernia.