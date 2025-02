Vittoria di platino: Termoli calcio corsaro ad Ancona

TERMOLI. Una vittoria che dà morale, punti e prestigio: il Termoli calcio 1920 espugna lo stadio del Conero e batte l’Ancona a domicilio, per 1-0 (Foto Filippo Cantore).

Il Termoli viaggia nelle Marche in cerca di punti salvezza, affrontando un avversario tutt’altro che comodo e desideroso di vendicare l’umiliante 4-0 subito all’andata al “Cannarsa”.

Al “Del Conero” la squadra di Mosconi parte bene e, al 10′, passa in vantaggio: su calcio d’angolo, Esposito svetta di testa e insacca l’1-0 per i giallorossi. Un bel gol, che premia un avvio aggressivo del Termoli, già pericoloso nei minuti precedenti. La squadra molisana, infatti, ha preso fin da subito il toro anconetano per le corna, mettendo pressione ai padroni di casa.

Dopo lo svantaggio, come prevedibile, l’Ancona alza i ritmi per cercare il pareggio, creando un paio di occasioni tra il 21′ e il 22′, con una mischia furibonda in area giallorossa risolta dalla difesa ospite. Ma il Termoli non sta a guardare: al 23′ Oliveiro sfiora il raddoppio con un tiro che finisce alto, mentre al 26′ Keyta calcia a botta sicura, trovando però una deviazione in angolo.

La squadra di Mosconi gioca un primo tempo arrembante e sfiora ancora il raddoppio con Hutsol e Galdo. Nei minuti di recupero, l’Ancona si fa vedere con un tiro insidioso di Marino, ma Palombo risponde presente con un’ottima parata.

Si va così al riposo con la netta sensazione di aver visto il miglior Termoli della stagione. La speranza è che questa prestazione continui anche nella ripresa..

Il Termoli riparte come aveva terminato la prima frazione e va ancora vicino al gol con Volpe, che però non è fortunato. L’Ancona, pur tentando di accelerare, non riesce nel suo intento perché i giallorossi termolesi non intendono mollare un centimetro, chiudendo ogni spazio di passaggio ai biancorossi. Appena possono, ripartono pericolosamente in attacco, creando diversi pericoli ai dorici.

Dal 20′ della ripresa, l’Ancona aumenta i giri del motore, ma di fatto senza creare nulla di concreto e pericoloso per il Termoli, che si difende con attenzione. Il rientro di capitan Sicignano, assieme a Hutsol che lo aveva sostituito durante la sua lunga assenza per infortunio, ha ricostruito una diga difensiva quasi insuperabile. Con il ritorno del capitano titolare, il muro difensivo appare ancora più solido. Nel finale, a dimostrazione di una partita molto combattuta, diversi giocatori del Termoli, colpiti da un virus influenzale e scesi in campo dopo pochi allenamenti, accusano crampi. Mosconi è costretto a effettuare diversi cambi, ma la squadra non demorde. Al 40′, l’allenatore del Termoli viene espulso per proteste, mentre al 41′ l’Ancona ha la grande occasione per il pareggio: Belcastro, entrato nella ripresa, calcia a botta sicura, ma Palombo si oppone con un grande intervento.

Finisce così, con una vittoria dal valore doppio, anche se nel finale il Termoli perde Keyta per espulsione. Al fischio finale, i tifosi anconetani in tribuna se la prendono con la dirigenza giallorossa, invece di criticare la propria società, dopo che in due gare il Termoli ha conquistato sei punti contro i marchigiani. Ora serve continuità, anche perché i prossimi avversari si chiamano Chieti e Senigallia. Ma adesso, godiamoci questi tre punti di platino.

Michele Trombetta