100 anni di zia Maria Di Tillo

URURI. La comunità ururese celebra zia Maria Di Tillo, che ha spento cento candeline.

Il messaggio della sindaca Laura Greco: «Carissima Maria, è con grande gioia e profonda emozione che, a nome di tutta la nostra comunità e dell’amministrazione comunale, le porgo i più sinceri auguri per il suo centesimo compleanno. Raggiungere questo traguardo è un dono prezioso, frutto di una vita ricca di esperienze, saggezza e affetti che hanno lasciato un segno indelebile nella nostra città. La sua storia è parte della nostra storia, e oggi celebriamo non solo la sua longevità, ma anche il valore e l’esempio che ha saputo trasmettere a chi le è vicino. Che questa giornata sia per lei speciale, circondata dall’amore dei suoi cari e dall’affetto di tutta la comunità. Auguri di cuore, Maria!»