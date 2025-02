“A grande richiesta”: tornano i Nomadi a ‘la Vida’

TERMOLI. Dal 7 dicembre 2024 all’8 febbraio 2025. Due mesi di attesa per i fan dei Nomadi, dopo lo spettacolo di notevole successo alla vigilia dell’Immacolata concezione, a ‘la Vida’, ma finalmente, a ‘grandissima richiesta’, ci sarà la possibilità di rivivere quei momenti magici, o di farsi coinvolgere per chi non aveva potuto esserci la volta scorsa.

Tra le band più note della storia della musica leggera italiana, saranno ancora protagonisti di una cena-spettacolo da ricordare a “La Vida”, a Termoli in via dei Palissandri, sabato prossimo 8 febbraio, con la presenza di Beppe Carletti, Yuri Cilloni e Massimo Vecchi. Una serata magica, con le hit evergreen del gruppo e la proposta gastronomica de “La Vida”.

I “Nomadi”, con varie trasformazioni nella loro composizione, sono sulla breccia dal 61 anni, tra i più longevi complessi musicali italiani, sempre di successo.

Ci sarà anche la presenza degli Effetto Serra. Prenotazioni aperte alla cena spettacolo.

E’ lo 347.8572557 il numero da chiamare, al costo di 35 euro.