TERMOLI. Quest’anno il Carnevale promette di stupire ed accontentare davvero tutti.

Dopo l’annuncio della “Parata di Carnevale”, la festa più colorata dell’anno e più attesa dai bambini riserverà due giornate tutte per loro.

Il 16 e il 23 febbraio in Piazza Vittorio Veneto “Aspettando il Carnevale”, una sorta di “entrée” carnevalesca per iniziare a far festa e coinvolgere tutti i bambini.

Per due domeniche, a partire dal 16 febbraio alle 10,30 con il “Mini Luna Park di Tony”, giochi gonfiabili e attrazioni luna park con tutti i partecipanti che saranno chiamati a sfidarsi e mettersi in discussione con giochi di abilità e destrezza.

A seguire, domenica 23 febbraio, sempre alla stessa ora, gran finale con “Giochiamo con Karamella” con attività di gioco con animatori protagonisti nell’arte del divertimento e del coinvolgimento dei più piccoli.