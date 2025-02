Auguri ‘rispettosi’ dei segnali, il plauso del sindaco

MAFALDA. Dal sindaco di Mafalda, Egidio Riccioni – dopo le polemiche delle scorse settimane – l’elogio agli auguri sulla segnaletica con le giuste distanze.

«Desidero esprimere i miei complimenti per l’attenzione dimostrata nel fare gli auguri di buon compleanno a Elisa, e mi associo con grande gioia, che questo compleanno sia solo l’inizio di una lunga serie di successi, felicità e momenti indimenticabili. Ti auguro un futuro radioso, pieno di salute, amore e realizzazioni. È con grande piacere che ho notato come nessun segnale sia stato coperto garantendo così sicurezza e chiarezza per tutti i cittadini. Il vostro è il nostro impegno nel mantenere la segnaletica visibile e funzionale hanno fatto sì che il traffico e la circolazione non avessero disagi. Questo è un chiaro esempio di come una comunità unita possa lavorare insieme per il bene comune e per il miglioramento della qualità della vita di tutti. Continuiamo a collaborare e mostrare la stessa attenzione e cura nei futuri progetti. Insieme possiamo raggiungere traguardi sempre più importanti e rendere la nostra Mafalda un luogo sicuro e accogliente per tutti.

Con stima e riconoscenza».