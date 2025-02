Calzini spaiati: la bellezza dell’unicità vista dai bambini

GUGLIONESI. Oggi si celebra la Giornata dei Calzini Spaiati e i bambini delle sezioni A, B, C e D della Scuola dell’Infanzia di Guglionesi hanno partecipato a varie attività creative, come pittura, incollaggio di forme diverse e coloritura, accompagnate dalla musica. Questo momento di condivisione ha unito le diverse sezioni e le maestre in un piccolo ma significativo messaggio: “Tutti diversi, ma tutti insieme.”“

Un’idea semplice ma potente, che unisce creatività e messaggi di inclusione: i bambini dell’infanzia di Guglionesi, dai 3 ai 5 anni, sono stati invitati a dipingere calzini, creando un’esplosione di colori che rappresentano la diversità e l’uguaglianza. Il progetto ha preso piede come una bellissima occasione per insegnare ai più piccoli l’importanza di abbracciare le differenze e celebrare ciò che rende ciascuno unico.

Ogni paio di calzini dipinti diventa un simbolo tangibile della bellezza che nasce dalla varietà. Con ogni tratto di pennello, i bambini hanno avuto l’opportunità di esprimere la propria visione della diversità.

Oltre a stimolare la creatività, l’iniziativa promuove l’inclusività, il rispetto e l’empatia tra i più piccini. Le immagini colorate, cariche di energia positiva, diventano strumenti per sensibilizzare l’intera comunità verso un futuro dove le differenze non solo vengono rispettate, ma celebrate con orgoglio.

Ma non solo, tutti i bimbi, maestre comprese, sono arrivati a scuola con i calzini spaiati.

Un messaggio chiaro: la diversità è bellezza, e ogni colore è fondamentale per creare un quadro armonioso.