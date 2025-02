Cristiano protagonista ad ‘Affari Tuoi’: salva Valentina che vince 50mila euro

MOLISE. Nella puntata di mercoledì 26 febbraio del programma Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino, il percorso di Valentina e del fratello Cristiano non è iniziato sotto una buona stella. Sin dai primi pacchi, i due si sono visti eliminare i premi a sei cifre, con l’eliminazione dei 300mila, 200mila e 100mila euro. Nonostante il pessimismo che aleggiava nell’aria, la giovane concorrente molisana, impiegata in una società di consulenza, ha rifiutato l’offerta da 10mila euro del “Dottore” e si è ritrovata con quattro pacchi blu e quattro pacchi rossi, con il massimo premio in gioco pari a 75mila euro.

La serata ha continuato a prendere una piega negativa quando Valentina ha rifiutato anche un’altra proposta da 16mila euro e ha deciso di cambiare pacco, scegliendo quello con la Puglia. Successivamente, ha rifiutato un’ulteriore offerta da 5mila euro, continuando a giocarsi tutto.

Senza nessun premio in denaro fino a quel punto, la coppia decide di puntare tutto sulla Regione Fortunata. Dopo aver puntato inizialmente sull’Emilia Romagna, Valentina lascia la scelta finale a Cristiano, che suggerisce il Piemonte. Nonostante il pessimismo iniziale e le difficoltà della serata, la scelta si rivela fortunata. Il Piemonte si rivela la regione vincente, regalando a Valentina una vincita di 50mila euro.

La puntata, che sembrava destinata alla sconfitta, si conclude quindi con una vittoria insperata, grazie al contributo fondamentale di Cristiano, diventato idolo sui social per la sua decisione decisiva.