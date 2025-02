Lavoratori Impregico riuniti in assemblea

LARINO. La UilTrasporti Molise, col coordinatore provinciale Nicola Gabriele Scafa, ha richiesto alla Impregico srl, la società che cura l’igiene urbana e la raccolta differenziata per l’Unione dei Comuni “Basso Biferno”, un’assemblea retribuita, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 della L. 300/70, nonché del Ccnl applicato, per tutti i lavoratori dell’azienda da svolgersi il giorno 4 febbraio 2025 dalle ore 11.30 alle ore 12.30 tramite strumenti di videocomunicazione.

Gli argomenti del giorno saranno i seguenti: adeguamento livelli contrattuali e parametri retributivi; sentenze legali sulle eccessive proroghe e superamento dei limiti temporali previsti per i contratti a tempo determinato dalla Legge 96/2018; varie ed eventuali. All’assemblea potranno partecipare dirigenti esterni della UilTrasporti.