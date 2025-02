Flusso idrico interrotto a Palata

PALATA. Si informa la cittadinanza del Comune di Palata che, a seguito di una comunicazione ricevuta da Asr Molise Acque, è stata segnalata una rottura improvvisa lungo la condotta adduttrice nel tratto serbatoio Colle Strangola – serbatoio Castelmauro, con conseguente sospensione del flusso idrico per lavori di riparazione previsti per il giorno 27 febbraio 2025, a partire dalle ore 8.

Il ripristino del flusso idrico è previsto per il primo pomeriggio della stessa giornata. Tuttavia, grazie alle riserve di acqua presenti nei serbatoi, non si dovrebbero verificare disservizi per gli utenti del Comune di Palata. Queste riserve garantiranno il normale flusso idrico fino al termine dei lavori.

La Grim Scarl, che monitora costantemente i serbatoi, avviserà tempestivamente gli utenti qualora dovessero verificarsi cambiamenti significativi nel flusso idrico.

Per qualsiasi dubbio o necessità, si invita la cittadinanza a contattare il numero 0874 1919702 (attivo H24, 7 giorni su 7). Grim Scarl rimane a disposizione per ogni tipo di informazione o chiarimento.