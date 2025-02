Giornata contro il cancro: «Solidarietà e vicinanza a tutti i malati oncologici»

TERMOLI. Oggi, martedì 4 febbraio, si celebra la Giornata mondiale contro il cancro, promossa dalla Uicc (Union for International Cancer Control) e sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) per sensibilizzare l’opinione pubblica sul cancro, incoraggiarne la prevenzione e mobilitare l’azione per affrontare questo importante tema di salute.

La prevenzione è fondamentale per contrastare questa patologia: è in quest’ottica che diverse aziende di sanità pubblica sul territorio nazionale propongono programmi di screening oncologico, che consistono nell’organizzare esami a tappeto su ampie fasce di popolazione per individuare quelle a rischio di sviluppare un determinato tumore. Ciò consente di offrire un trattamento precoce e di ricevere tutte le informazioni necessarie per compiere una scelta informata.

Inoltre, queste aziende organizzano diverse attività senza appuntamento di test di screening, counseling e vaccinazioni per i pazienti oncologici e altre iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dei tumori.

Il cancro è una patologia in costante crescita, nonché una delle principali cause di morte nel mondo. Tuttavia, secondo il Rapporto Aiom-Airtum 2022, circa il 40% dei nuovi casi di tumore e il 50% delle morti per tumore sono potenzialmente prevenibili in quanto causate da fattori di rischio evitabili. I principali fattori di rischio modificabili sono il tabagismo, la scorretta alimentazione, il consumo di alcol, la scarsa attività fisica e la sedentarietà.

La Casa dei Diritti esprime la sua solidarietà e vicinanza a tutte le persone affette da malattie oncologiche e invita ciascuna persona a superare i timori legati ai controlli medici e a considerare gli screening come un’opportunità per prendersi cura di sé. Ogni piccolo gesto di prevenzione ha un grande impatto sul nostro benessere fisico e mentale.