I nuotatori master raccolgono medaglie

TERMOLI. Trasferta abruzzese e vittoria per i nuotatori master.

Domenica 23 febbraio è stata una giornata positiva per la squadra master della società H20 sport Termoli e Vasto che ha raccolto grandi risultati nei campionati regionali.

Un argento per Nunzio Floriano Amicone (M40) nei 200 rana (4’36.22) ben imitato dal compagno – argento – Roberto DeCamillos (M35) nei 400stile (5’22.66), bronzo per Valerio D’Abramo oggi in veste di capitano (M55) nei 200 stile (2’50.46); un oro per il coordinatore Rocco Maurizio (M35) nei 50 stile (26.53), due ori per Walter Coccia nei 50 delfino (30.82) e 100 misti (1’12.09), ben imitato dal compagno, oro anche per Fabio Di Cinto 200stile (2’18.40) e 400 stile (4’49.41). Due bronzi anche per Fabrizio Amoroso nei 50 delfino (42.18) e nei 200 stile (3’08.97) un oro anche per Gaetano Ranieri nei 1500 stile (30’32.79) ed infine Maurizio De Camillis/Di Cinto/Di Rosa ultimo staffettista al rientro in gara ufficiale dopo quasi 10 anni dalla sua ultima gara agonistica con una staffetta 4×50 stile portano un bronzo col tempo di (1’49.74).