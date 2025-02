I suoi primi 70 anni: auguri a don Benito Giorgetta

TERMOLI. Un giorno speciale, quello di oggi, non solo per la parrocchia di San Timoteo e la comunità diocesana, ma per l’intero territorio, perché lui ne rappresenta uno dei punti di riferimento: don Benito Giorgetta oggi compie 70 anni.

Gli rivolgiamo un augurio speciale, anche perché ci ha fatto immensamente piacere vederlo di nuovo in buona forma, dopo le traversie che ha dovuto superare negli ultimi mesi.

L’auspicio è che questo traguardo della maturità possa sospingerlo assieme alla fede verso nuove imprese speciali, come ci ha sempre ‘abituato’ nei decenni in cui ha accompagnato questo territorio.