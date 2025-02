SANTA CROCE DI MAGLIANO-CASACALENDA. La sua vicenda sconvolse il basso Molise, una giovane immigrata, non ancora 30enne, accolta come rifugiata, che venne stroncata da un malore a Casacalenda, lasciando due bimbe.

Nell’anniversario della sua scomparsa, giunge un messaggio in ricordo di Awa, da parte dei Sai di Santa Croce di Magliano.

«A un anno dalla tragica e prematura scomparsa di Awa, tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscere lei e le sue bambine, avvertiamo l’esigenza di ricordarla come una persona fragile, delicata e sensibile con la quale la vita ha mostrato tutta la sua brutalità. Come poi in alcuni casi, per fortuna, succede, come per una non spiegabile legge della compensazione, il fato ha voluto regalare alle sue bambine Fatima e Zeinab una nuova mamma ed una nuova famiglia alla quale va tutto il nostro ringraziamento».