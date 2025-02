TERMOLI. Si avvicina il giorno dell’ingresso del nuovo vescovo della diocesi di Termoli-Larino, monsignor Claudio Palumbo, fissato per il pomeriggio di sabato 22 febbraio.

Per questo, domani, mercoledì 19 febbraio 2025, alle ore 10.30, nella sala del centro pastorale “Ecclesia Mater” in piazza Sant’Antonio a Termoli, è convocata una conferenza stampa per presentare il programma e altri dettagli.