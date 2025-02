L’adorazione cantata al Santuario Madonna delle Grazie

TERMOLI. Tornano gli appuntamenti del “Worship – Adorazione Cantata”, una serie di eventi di preghiera e musica che si terranno presso il santuario Madonna delle Grazie a Termoli, organizzato dalla Diocesi.

Un’opportunità unica per immergersi in un’atmosfera di fede e spiritualità, accompagnati da canti e preghiere. Gli eventi si terranno in diverse date, offrendo a tutti la possibilità di partecipare.

Si comincia sabato 8 febbraio dalle ore 21:15 alle ore 22:15.

Le altre date: