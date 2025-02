Le ‘ali sotto i piedi’ col Vespa club di Montenero

MONTENERO DI BISACCA. Inaugurato ieri, domenica 16 febbraio, il Vespa Club Montenero di Bisaccia Asd, affiliato al Vespa Club D’Italia, frutto di un lungo percorso negli anni. L’idea di creare un nuovo Vespa Club è nata al fine di valorizzare il territorio di Montenero di Bisaccia, affinchè gli appassionati abbiano un punto di riferimento per una intramontabile icona qual è la Vespa.

Il presidente Monica Di Pardo ha voluto mettere a disposizione la sua esperienza maturata in un altro club, partecipando negli anni a svariate manifestazioni Regionali e Nazionali del settore turistico e sportivo del Vespa Club d’Italia, collaborando fattivamente alla realizzazione del raduno del Campionato Nazionale e Regionale Turistico del 2022, e alla tappa del campionato di Regolarità centro Italia nel 2024 il primo in Molise di questa specialità, che si sono svolti a Termoli.

Dal 2023 è stata scelta quale collaboratrice turistica del Molise per il Vespa Club d’Italia. Il primo impegno ufficiale del Vespa Club Montenero di Bisaccia sarà quello di partecipare al Campionato di Regolarità Centro Italia, composto da quattro tappe, il 22 febbraio a Rosciolo dei Marsi (AQ), il 23 febbraio a Rieti, il 22 marzo ad Assisi e il 23 marzo a Foligno.

Il presidente ringrazia il Vespa Club d’Italia per la fiducia e per l’opportunità che gli è stata concessa e il consiglio direttivo del Vespa Club Montenero di Bisaccia per l’impegno profuso affinchP questo sogno diventasse realtà.