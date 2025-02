Lucio Gualtieri: addio a un vero uomo di sport

TERMOLI. Il calcio molisano piange la scomparsa di un uomo straordinario, dentro e fuori dal campo.

Lucio Gualtieri ci ha lasciati troppo presto, a soli 73 anni, nella sua Agnone, la città che gli ha dato i natali. Ma per molti anni ha vissuto a Termoli, dove ha costruito la sua vita lavorando presso lo stabilimento Fiat e creando legami profondi con la comunità locale.

Lucio non è stato solo un grande portiere, un simbolo dell’Olympia Agnonese e del calcio molisano degli anni ’70. È stato un uomo di sport vero, di quelli che oggi sembrano appartenere a un’altra epoca, quando il calcio era passione, lealtà, sacrificio e rispetto per la maglia. Era un guardiano dell’area di rigore, un estremo difensore capace di regalare sicurezza e spettacolo, diventando una leggenda per i tifosi granata.

Ma Lucio era molto di più. Era un maestro di vita per tanti giovani calciatori che ha cresciuto e guidato con saggezza. Era un amico sincero, di quelli con cui era un piacere parlare di calcio, ma anche della vita, dell’attualità, delle piccole e grandi cose di ogni giorno. Aveva sempre una parola giusta, uno sguardo attento, un sorriso pronto a stemperare ogni tensione. E quel sorriso lo ha portato con sé fino all’ultimo, nonostante la malattia che, negli ultimi anni, lo aveva messo alla prova.

Quando ci incontravamo, mi accoglieva sempre con la sua cordialità e la sua ironia, parlavamo di sport, di famiglia, della vita. Anche quando la malattia lo stava consumando, i suoi occhi continuavano a sorridere. L’ultima immagine che ho di lui è quella di un uomo fiero, sottobraccio alla sua amata Carmela, con la forza e la dignità di chi ha vissuto con passione e con amore.

Ciao, Lucio. Che tu possa trovare, ora, quella pace che qui in terra ti è stata negata.

La redazione di Termolionline, il direttore Emanuele Bracone e famiglia, Michele Trombetta e famiglia si stringono con affetto al dolore della moglie, signora Carmela, dei figli Maria Teresa e Alberto con Claudia, delle sorelle, del fratello e della suocera.

I funerali si terranno oggi, mercoledì 26 febbraio alle ore 11, presso la Chiesa Maria Santissima di Costantinopoli in Agnone.

Michele Trombetta