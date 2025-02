TERMOLI. La pagina della Riserva marina dà notizia del turnover sulla rotta Termoli-Tremiti.

Da giovedì prossimo, 20 febbraio 2025, entra in servizio la motonave Virgo by Snav (già Isola di Capraia), che tanti anni ha garantito il collegamento marittimo. Per un mese sostituirà la Santa Lucia, che, nei prossimi giorni, raggiungerà i cantieri navali di Ancona per la normale attività di manutenzione. La Virgo By Snav sta facendo rotta su Termoli dove approderà nella serata di oggi.