Pioggia di medaglie ai nuotatori master termolesi

TERMOLI. In vasca per confermare allori già conseguiti in passato, sono ‘master’ termolesi, affiliati alla società H20, che hanno concorso ai campionati regionali di Campodipietra.

Un oro per Tommaso Casolin (M50) nei 50 farfalla (32’81”), ben imitato dal compagno Alessandro Mariotti (M35), argento nei 200 misti (3’09″78).

Un oro assoluto di categoria per il capitano Fortunato Colonnetta (M55) nei 100 stile libero (1’10″53), un argento e un oro per Nunzio Floriano Amicone (M40) nei 100 stile libero (1’26″35) e nei 200 rana (3’42.74). Inoltre, un oro anche per Valerio D’Abramo (M55) negli 800 stile libero (12’09″90) e infine una super staffetta 4×50 stile libero capitanata dal coordinatore master Termoli Maurizio Rocco, con Nunzio Floriano Amicone, Valerio D’Abramo e Tommaso Casolino, che portano a casa un altro oro.