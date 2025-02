TERMOLI. Settimana per la vita: domani, mercoledì 5 febbraio, alle ore 18 al Cinema Sant’Antonio di Termoli, vi sarà l’evento centrale della settimana con l’Incontro e le Testimonianze delle realtà impegnate nel territorio sul tema “Proteggere e Trasmettere la Vita” – Riferiranno delle loro attività e dei loro progetti le Associazioni: Movimento per La Vita, Amoris Laetitia, Avis, Caritas Diocesana, Comunità Giovanni XXIII, Lilt, Progetto Teen Star, Unitalsi, Un Paese per Giovani, Pastorale carceraria e Pastorale della Salute Diocesane.

Sono invitate le Parrocchie con le loro Associazioni e Realtà operative con lo scopo di far conoscere ed estendere a tutto il territorio diocesano le attività presenti.