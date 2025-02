Quella volta di Termoli a Campanile sera

TERMOLI. Quando le famiglie si divertivano con poco…

Agli inizi degli anni ’60 bastava poco per divertirsi e le famiglie lo facevano guardando la TV (per chi non l’aveva spesso andava da amici e parenti).

In quegli anni c’era una trasmissione, Campanile sera, presentata da Mike Bongiorno, Enzo Tortora e Renato Tagliani, che metteva di fronte una località del nord contro una del sud per una serie di domande. L’11 novembre 1960 toccò a Termoli vedersela con Abbiategrasso (provincia di Milano), già vincitrice contro Vibo Valentia. La puntata venne vinta da Termoli, rappresentata da Luciano Guidi, 25 anni, Nicola La Penna, 20 anni, e Giuseppe D’Abramo, 26 anni, in qualità di riserva. Cosa successe dopo è nell’articolo de La Stampa dell’epoca…