TERMOLI. Prorogato il termine di presentazione delle domande di servizio civile universale, per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento da realizzarsi nella regione Molise e all’estero (Albania). La nuova scadenza per l’adesione è fissata al 27 febbraio 2025, ore 14.

Lo rende noto l’Aps Informare Ets..