Spirito di servizio per la salute pubblica, il senso del dovere del dottor Michele Cozza

URURI. Prima l’attestato di benemerenza, quindi il plauso che arriva direttamente dalla sindaca di Ururi, Laura Greco: «È con grande orgoglio che voglio esprimere, a nome dell’intera comunità, le più sentite congratulazioni al nostro concittadino Michele Cozza, attualmente Coordinatore Infermieristico della Centrale Operativa 118 di Chieti, per aver ricevuto dal Ministero della Salute l’Attestazione di Benemerenza della Salute Pubblica.

Questo prestigioso riconoscimento viene assegnato a chi, con straordinario impegno, ha operato a favore della collettività in situazioni di emergenza sanitaria, mettendo al primo posto la salute e il benessere della popolazione. Nel suo ruolo, Michele Cozza ha affrontato con professionalità, metodo e grande umanità le difficili sfide della pandemia, dimostrando una straordinaria capacità di adattamento e gestione delle emergenze. La sua dedizione, la sua leadership e il suo spirito di servizio hanno lasciato un segno profondo nella realtà sanitaria in cui opera, diventando un esempio per colleghi e cittadini. A lui va il nostro più sentito ringraziamento per il lavoro svolto con passione e senso del dovere. Complimenti, Michele!»

Michele Cozza, nato a Larino ha vissuto fino all’età di 17 anni nel comune di Ururi attualmente è Coordinatore Infermieristico del 118 di Chieti, dopo aver ricevuto nel 2021 l’Onorificenza di “Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana” dalla Presidenza della Repubblica, ha ricevuto anche, nell’ottobre 2024, l’attestazione di “Benemerenza della Salute Pubblica” dal Ministero della Salute.