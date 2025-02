Tonino Colonna compie 100 anni, arrivano gli auguri dell’amministrazione comunale all’ex dipendente

TERMOLI. Nell’abitazione di via De Gasperi, il sindaco Nico Balice e l’assessore Paola Cecchi hanno reso l’omaggio e gli auguri dell’amministrazione comunale, e di tutta la comunità, al neo centenario Antonio – per tutti Tonino – Colonna, che ha raggiunto l’invidiabile traguardo. Colonna, ex dipendente municipale dell’ufficio politiche sociali, nonché storico segretario dell’Us Termoli calcio, è stato festeggiato da familiari e amici.

È stata una grande festa per i cento anni di Antonio Colonna nato il 7 febbraio del 1925.

Da allora una lunga strada percorsa tra sacrifici, lavoro e famiglia.

Memoria storica della città, dipendente comunale e dirigente del Termoli calcio tra gli anni ’60 e ’80 e con lui anche il compianto fratello Gianfranco massaggiatore nelle stesse annate dei giallorossi.

Un termolese “verace” che ha fatto la storia della nostra città e che ancor oggi rimane punto di riferimento per tutta la famiglia e gli amici che hanno voluto condividere questa giornata e questo importante traguardo con lui.

Dal primo cittadino Nicola Balice e da parte di tutta l’amministrazione comunale di Termoli i migliori auguri e le più grandi felicitazioni ad Antonio Colonna con una targa in ricordo dei suoi primi cento anni.