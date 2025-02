Torna l’appuntamento con “Una primula per la vita”

TERMOLI. Il 2 febbraio 2025 si celebra la 47ª Giornata per la Vita, un appuntamento importante per riflettere sul valore della vita e sull’importanza di custodirla in ogni sua fase. Il tema di quest’anno, “Trasmettere la vita, speranza per il mondo”, sottolinea come ogni nuova esistenza rappresenti un segno di speranza e un dono prezioso per l’intera società.

In corso Nazionale a Termoli, torna l’appuntamento con le primule della vita. Con un piccolo contributo sarà possibile sostenere le attività del Movimento della Vita, un’associazione impegnata con amore su tutto il territorio per sostenere la vita, in tutte le sue forme, età e situazioni. Un servizio fatto di amore e sensibilità che accompagna le giovani mamme, le gravidanze impreviste, le donne che hanno bisogno di aiuto e possono trovare persone pronte ad ascoltarle, le famiglie fragili.

Scegliere sempre la vita, anche quando questo sembra difficile o si ha paura di essere lasciati soli prima di affrontare una gravidanza o possono sorgere dubbi e insicurezze, specie quando si è molto giovani. Una vita bella da amare, rispettare, custodire a ogni età, dal concepimento al suo termine naturale.