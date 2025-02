Alla guida del Tir da 26 ore di fila, fermato dalla Polizia

MONTENERO DI BISACCIA. Un pericolo per sè stesso e per gli altri, perché dopo 26 ore di guida ininterrotta del mezzo pesante che gli era stato affidato, le condizioni psico-fisiche non poteva essere più lucide.

La Polizia Stradale di Campobasso in collaborazione con la Direzione territoriale del Sud ed il personale della Motorizzazione Civile di Bari e di Campobasso, ha effettuato numerosi controlli.

Durante uno dei servizi congiunti, svolto giovedì 6 febbraio in A/14 presso l’area di servizio Trigno Ovest, gli agenti, unitamente al personale della Motorizzazione, hanno fermato e controllato un autista straniero, comunitario, che guidava utilizzando due diverse schede nel cronotachigrafo.

Sono stati quindi effettuati controlli più approfonditi ed è risultato che l’autista aveva guidato senza mai effettuare un riposo per ben 26 ore.

È stato quindi sanzionato sia per aver guidato con una scheda diversa dalla propria, sia per non aver effettuato il riposo previsto dalla legge. Gli è stata inoltre ritirata la patente di guida.

Nel corso della giornata, sono stati inoltre controllati 23 autotrasportatori e sono state contestate le seguenti infrazioni:

11 casi di mancati riposi giornalieri e settimanali; le sanzioni in questi casi variano dai 271 ai 408 euro a seconda della percentuale del riposo non fruito;

2 complessi veicolari con irregolarità nei documenti di trasporto internazionale (C.M.R.). Si tratta di infrazioni punite con sanzioni da 2000 a 5000 euro e al fermo amministrativo dei veicoli per tre mesi;

5 sanzioni per irregolarità nella documentazione relativa al rapporto di lavoro tra le ditte transnazionali ed i lavoratori. Questo tipo di infrazione è punita con la sanzione che va da 1.000 a 10.000 euro.

Nel complesso, oltre ad una patente, sono state ritirate 14 carte di circolazione.