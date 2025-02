Ancora furti nei supermercati del basso Molise

CAMPOMARINO-LARINO. Continua l’ondata di furti nei supermercati del basso Molise. Nella notte tra il 13 e il 14 febbraio, i ladri hanno colpito due esercizi commerciali, uno a Campomarino, in via Togliatti, e l’altro a Larino, in via Jovine.

Questi furti arrivano dopo quelli messi a segno a fine gennaio, quando sei supermercati tra Guglionesi, Petacciato e Larino erano stati presi di mira. Stavolta, le modalità sono state identiche: una volta forzata la porta d’ingresso, i malviventi si sono impossessati del denaro presente nelle casse, fuggendo subito dopo.

Le indagini sul furto a Campomarino sono condotte dalla Compagnia dei Carabinieri di Termoli, con un bottino che si aggira su qualche centinaio di euro. Lo stesso vale per il colpo a Larino, dove la Compagnia locale sta esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare elementi utili all’identificazione dei colpevoli.

Nel corso della stessa notte, i Carabinieri di Larino sono intervenuti anche per un tentativo di furto in un negozio di alimentari a San Martino in Pensilis. In questo caso, i ladri sono stati disturbati e sono fuggiti senza riuscire a portare via nulla.