Ancora la truffa del finto Carabiniere, due furfanti in manette

CAMPOBASSO. Nelle prime ore della mattina, i militari della Compagnia Carabinieri di Campobasso, con il supporto della Compagnia Carabinieri di Napoli Vomero, hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare in carcere nei confronti di due soggetti di origine campana, responsabili di truffa aggravata ai danni di persone anziane.

L’indagine e il metodo della truffa

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Campobasso e condotta dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Campobasso, ha permesso di identificare e fermare gli autori di una truffa avvenuta nel dicembre 2024. Il modus operandi utilizzato è il cosiddetto “metodo del finto Carabiniere”: i malviventi contattavano le vittime, facendo credere loro che un familiare fosse trattenuto in caserma e che fosse necessario consegnare denaro contante e oggetti preziosi per ottenerne il rilascio.

L’aggravamento della misura cautelare

Gli indagati erano già sottoposti all’obbligo di dimora nel comune di Napoli, misura adottata in seguito alla convalida dell’arresto in flagranza. Tuttavia, le ripetute violazioni segnalate dai Carabinieri hanno portato il gip del Tribunale di Campobasso ad emettere una misura più restrittiva, disponendo la detenzione in carcere.

Trasferimento a Poggioreale

Dopo le formalità di rito, i due arrestati sono stati trasferiti presso il carcere di Napoli Poggioreale, dove resteranno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il proseguimento delle indagini e l’eventuale processo.

L’operazione rappresenta un ulteriore passo nella lotta contro le truffe ai danni degli anziani, fenomeno purtroppo diffuso e che continua a mietere vittime, specialmente tra le fasce più vulnerabili della popolazione.