Arnesi da scasso e coltellini in auto, denunciati 4 uomini

CAMPOBASSO. Nella mattinata del 5 febbraio, un cittadino ha segnalato al 113 un’auto sospetta con alcuni uomini a bordo all’interno del parcheggio di un supermercato nel quartiere San Giovanni di Campobasso.

Un equipaggio della Squadra Volante della Questura è intervenuto sul posto identificando quattro uomini, tutti stranieri, uno dei quali con diverse segnalazioni a carico per reati contro il patrimonio.

Durante il controllo i quattro si sono mostrati nervosi e, non riuscendo a fornire una valida motivazione riguardo alla loro presenza nel capoluogo, sono stati condotti negli uffici della Questura dagli Agenti delle Volanti con l’ausilio di personale della Digos.

Durante la perquisizione del veicolo sul quale viaggiavano sono stati rinvenuti attrezzi da scasso e coltellini di varia misura, sottoposti a sequestro così come l’autovettura, risultata priva di copertura assicurativa.

A conclusione dell’attività, i quattro, tutti provenienti dalla Campania, sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per porto abusivo di armi e per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e nei loro confronti il Questore di Campobasso ha adottato la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di rientro nel Comune di Campobasso.

Inoltre, sulla base degli accertamenti svolti dall’Ufficio Immigrazione, uno dei soggetti denunciati è risultato non in regola con il premesso di soggiorno e pertanto, a seguito di provvedimento di espulsione, è stato condotto presso il Cpr di Palazzo San Gervasio per il successivo rimpatrio.