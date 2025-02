Assalto esplosivo al bancomat, intervengono gli artificieri della Polizia

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Sono ancora in corso le operazioni di accertamento sull’esplosione avvenuta stanotte a Santa Croce di Magliano, dove un bancomat Unicredit è stato fatto saltare in aria. L’azione criminale è stata particolarmente mirata: l’esplosivo è stato posizionato in modo da colpire esclusivamente il muro intorno al bancomat, facendo esplodere solo la macchina mentre il resto dell’edificio è rimasto intatto. Questo evidenzia un lavoro estremamente preciso e pianificato.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Larino, che stanno effettuando i rilievi con il supporto degli artificieri della Polizia di Stato e dei Carabinieri del Ris. I Vigili del Fuoco sono presenti sul posto per garantire la sicurezza dell’area e gestire eventuali rischi. L’area, infatti, risulta essere transennata.

Al momento non è stata ancora effettuata una stima precisa del bottino trafugato. Le indagini sono in pieno svolgimento e si cerca di fare luce su questo ennesimo episodio criminale.