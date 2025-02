Autobus in fiamme sulla Trignina, in salvo l’autista

ISERNIA. Poco dopo le 22 di ieri sera, l’autista di un bus, fortunatamente in viaggio senza passeggeri, ha dovuto abbandonare il mezzo causa incendio del mezzo all’altezza dello svincolo di Chiauci sulla statale Trignina.

Per spegnere il mezzo, che in pochi minuti è stato completamente avvolto dalle fiamme, si è reso necessario l’intervento delle squadre dei Vigili del fuoco della sede centrale di Isernia e di Agnone e di due autobotti sempre dalla sede centrale. La strada durante le operazioni di soccorso è stata completamente chiusa al traffico; successivamente è stata riaperta a senso unico alternato in attesa della completa rimozione del mezzo.

Polizia di Stato e Anas presenti sul posto.