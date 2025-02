Crea scompiglio al San Timoteo, arriva la Polizia

TERMOLI. E’ stato necessario chiamare la volante del commissariato di Polizia, ieri mattina, poco prima dell’ora di pranzo, all’ospedale San Timoteo di Termoli.

Nel presidio ospedaliero di viale San Francesco, infatti, un immigrato, trasportato con l’ambulanza del 118, prima ha infastidito non poco nella zona del Pronto soccorso, poi, è andato in escandescente nei pressi dell’ambulatorio di Chirurgia, dove ha cercato di sfondarne la porta chiusa (ieri non era attivo).

C’è chi continua a rimarcare l’esigenza di avere un posto fisso di Polizia, come avviene in altri ospedali.

Per fortuna, l’intervento del 113 è stato alquanto tempestivo, evitando che la situazione degenerasse.