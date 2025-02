Crolla il tetto di un’abitazione a Serracapriola: estratta viva una donna

SERRACAPRIOLA. Momenti di paura questa mattina nel piccolo centro di Serracapriola, in provincia di Foggia, dove il tetto di un’abitazione monofamiliare è improvvisamente crollato. Cedimento strutturale avvenuto in viale Stradone De Luca, nel pieno centro cittadino.

All’interno della casa si trovava una donna di 62 anni, unica residente dell’abitazione, che al momento del crollo stava dormendo nella sua camera da letto. Fortunatamente, i vigili del fuoco intervenuti tempestivamente sul posto sono riusciti ad estrarla viva dalle macerie. Secondo quanto riferito dal sindaco Giuseppe D’Onofrio, presente fin dalle prime ore dell’emergenza, la donna non sarebbe in gravi condizioni, sebbene abbia riportato alcune ferite agli arti superiori. I sanitari del 118, giunti immediatamente sul luogo dell’incidente, l’hanno stabilizzata e trasportata in ospedale per accertamenti e cure.

L’abitazione coinvolta nel crollo è un edificio su due livelli, con un pianoterra e un primo piano. Le cause del cedimento sono ancora in fase di accertamento, ma le prime ipotesi indicano che il crollo potrebbe essere stato provocato dalle intense piogge che ieri hanno colpito l’area, mettendo a dura prova le strutture più fragili. Sul posto sono presenti anche i carabinieri, che stanno effettuando i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’accaduto e valutare eventuali rischi per gli edifici circostanti.

L’episodio ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti della zona, molti dei quali hanno assistito con apprensione alle operazioni di soccorso. Il sindaco ha rassicurato la popolazione e ha annunciato che verranno effettuati controlli per verificare lo stato di sicurezza di altre abitazioni del centro storico, al fine di prevenire ulteriori tragedie.