Derubata per la seconda volta: «Voglio dire grazie a chi ieri sera mi è stato accanto»

TERMOLI. Purtroppo, di furti nella città di Termoli, ieri sera, ce ne sono stati diversi. Non solo in via Giappone, ma anche in via Sturzo, come abbiamo poi segnalato e nella zona di San Pietro, in via Volturno.

Una donna di 50 anni, che vive sola, è ripiombata nell’incubo in cui si era trovata, suo malgrado, quattro anni fa. All’epoca le portarono via una utilitaria e tutto quello che c’era dentro, compreso il cellulare.

Stavolta, rientrando dopo una capatina veloce a fare spesa nel quartiere, nemmeno venti minuti, poco dopo le 20, ha trovato la sgradita sorpresa della porta di casa chiusa dall’interno e della finestra scassinata al primo piano.

A entrare furtivamente sono stati i ladri, che le hanno sottratto un salvadanaio, con alcune centinaia di euro di risparmi faticosamente messe da parte, visto che al momento è senza lavoro. La 50enne ha avuto il conforto dei vicini di casa, così come delle forze dell’ordine e dei soccorritori. Per entrare in casa c’è stato bisogno dell’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, chiamati dagli agenti della volante del commissariato di Polizia di via Cina, così come gli stessi poliziotti, reduci da un altro furto in appartamento che avevano rilevato, hanno avuto la premura di far accorrere il 118 con l’ambulanza, visto lo stato di agitazione, comprensibile, della signora.

«Voglio porgere a tutti coloro che ieri sera mi hanno aiutato un ringraziamento speciale e sincero – ci ha esternato la residente derubata – perché per fortuna non ci sono in giro solo persone cattive, ma anche quelle buone e generose, come gli agenti di Polizia, i Vigili del fuoco, l’equipe del 118 e i miei vicini di casa, che dalle 20.30 mi sono stati accanto fino a notte fonda, offrendomi anche di cenare con loro o di ospitarmi».

«A loro guardo, perché non posso pensare di vivere con le tapparelle abbassate, rinchiudermi in casa, uscire e averi paura che ti scippino, o che non trovi più l’auto».