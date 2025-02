Donna avvicina una 91enne e le scippa la catenina d’oro

PETACCIATO. Di nuovo scippi a signore anziane, come è già accaduto in un passato non così remoto, e ancora una volta ad agire una giovane donna.

E’ accaduto nella mattinata di ieri a Petacciato, nei pressi di una macelleria, quando una 91enne che si trovava in strada è stata repentinamente avvicinata dalla sua malfattrice, che in modo fulmineo le ha strappato di dosso la catenina d’oro, gioiello del valore di circa 250 euro.

Un gesto che per fortuna della pensionata non le ha causato conseguenze, poiché in seguito allo scippo non è caduta, ma ha provocato sicuramente uno choc per l’accaduto.

La scippatrice è poi fuggita e piedi e poco distante c’era un complice, che l’attendeva al volante di una utilitaria, su cui si sono poi dileguati. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Petacciato, che hanno avviato le indagini, con cui sperano di risalire all’autrice del ‘furto con strappo’, come viene rubricato dal codice penale.