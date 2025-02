Donna disorientata e in stato confusionale, soccorsa dai volontari a Portocannone

PORTOCANNONE. Nel pomeriggio di ieri, venerdì 7 febbraio, due volontari dell’associazione Rgpt di Portocannone sono intervenuti per soccorrere una signora non del posto, che si trovava in stato confusionale. La donna, infatti, era uscita dalla sua abitazione con un trolley ed era arrivata a Portocannone verso le 16:30. Dopo essersi fermata nel parchetto comunale, si era recata in un bar nelle vicinanze in cerca di aiuto.

Priva di telefono e documenti, la signora non riusciva a fornire informazioni utili per rintracciare eventuali familiari. La sua condizione di smarrimento rendeva la situazione ancora più complicata. Senza esitare, i volontari hanno chiamato la centrale operativa del 112, spiegando la situazione e richiedendo un intervento urgente. La tempestività della segnalazione ha fatto sì che un’ambulanza fosse inviata sul posto, mentre i volontari si prendevano cura della donna.

Nel periodo di attesa, i volontari hanno cercato di rassicurarla, facendola sentire più a suo agio con una conversazione amichevole e offrendole una cioccolata calda per riscaldarla. La situazione sembrava più serena, ma la preoccupazione per la sua condizione non svaniva. Un passante, nel frattempo, si è reso disponibile per aiutare, facendo delle indagini per rintracciare la figlia della signora. La sua collaborazione si è rivelata fondamentale, permettendo di raccogliere informazioni che hanno condotto al contatto con la famiglia.

Grazie all’esperienza e all’intuito dei volontari, la situazione è stata gestita con grande competenza e delicatezza. Quando l’ambulanza è arrivata, la signora è stata prontamente assistita, ma la parte più emozionante è stata quando la figlia è giunta sul posto per riabbracciare la madre. Un momento di grande sollievo e gioia per tutti.

Questo episodio non solo dimostra l’efficacia e la prontezza dei soccorsi, ma evidenzia anche quanto sia importante l’unione della comunità in momenti di difficoltà. La collaborazione tra volontari, passanti e forze di soccorso ha fatto sì che tutto si concludesse per il meglio.