Esce fuori strada e finisce con l’auto contro un albero

MONTENERO DI BISACCIA. Mattinata intensa, quella dei soccorritori del 118 e delle forze dell’ordine nel basso Molise che confina con l’Abruzzo.

Una Renault Clio bianca, con al volante un cinquantenne, è finita fuori strada sulla strada comunale Chiatalonga che collega Montenero a San Salvo.

La Clio è finita contro un albero e il conducente è rimasto ferito, per fortuna non in modo serio ed è stato in grado di uscire da solo dall’abitacolo e chiedere i soccorsi, garantiti dal 118 Molise, intervenuto coi volontari della Misericordia in ambulanza, dai Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e dalla Polizia locale. L’uomo è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo.