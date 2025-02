Intossicato dal monossido, giovane trasferito alla Camera Iperbarica in Elisoccorso

LARINO. Elisoccorso del 118 Abruzzo atterra sul campo sportivo di Larino, ha trasportato un giovane intossicato dal monossido di carbonio.

Il ragazzo, dopo aver ricevuto le prime cure all’ospedale clinicizzato di Chieti, è stato trasferito alla Camera Iperbarica del Vietri.

Le sue condizioni, per fortuna, non desterebbero preoccupazione, ma per ripristinare al meglio i valori di emoglobina nel sangue e liberarlo dalle scorie nocive, i sanitari abruzzesi, dopo l’ok da parte della dottoressa Adele Molinaro, che da un anno dirige l’ossigenoterapia iperbarica a Larino, hanno deciso di trasferirlo in elicottero a Larino dove ora sarà sottoposto ad una prima seduta, poi sarà ricoverato nel reparto di riabilitazione, per continuare nei prossimi giorni, i trattamenti salvavita.

Il paziente, giunto a Larino con l’elicottero del 118 Abruzzo soccorso, è stato prelevato dal personale medico del 118 Molise della postazione di Larino a bordo dell’ambulanza della Croce San Gerardo, sotto la supervisione della squadra dei Vigili del Fuoco giunta dal distaccamento di Santa Croce di Magliano.