Malore alla guida dell’autobus, il racconto dei passeggeri

TERMOLI. Questa mattina, un autobus Sati partito alle 6.05 da via Martiri della Resistenza ha vissuto attimi di puro terrore. L’autista, nei pressi di Lupara, ha accusato un malore improvviso mentre era alla guida del mezzo. In un attimo, l’autobus ha cominciato a sbandare, mettendo in serio pericolo la vita dei passeggeri a bordo.

Siamo stati raggiunti telefonicamente da alcuni viaggiatori che erano presenti sull’autobus al momento dell’incidente. “Sono stati davvero attimi di paura, l’autista si è sentito male, ha perso i sensi e l’autobus ha urtato frontalmente, seppur non in pieno, un camion e una macchina”, raccontano. Fortunatamente, un operaio presente a bordo, accorgendosi subito che l’autobus stava zigzagando, è riuscito a intervenire prontamente, togliendo il piede dell’autista dall’acceleratore. L’uomo è stato aiutato subito da altri passeggeri, creando una catena di soccorso improvvisata che ha evitato il peggio.

Nonostante l’intervento immediato dei passeggeri, i soccorsi ufficiali non sono arrivati tempestivamente. L’ambulanza, purtroppo, non si è fatta vedere. I passeggeri, dopo l’incidente, sono stati fatti salire su un autobus sostitutivo che li ha portati a Campobasso, ma anche quando sono ripartiti alle 7:15, l’ambulanza non era ancora arrivata. “L’autista è rimasto sul posto, assistito da un collega arrivato con l’autobus sostitutivo”, hanno spiegato i testimoni.

Se l’autista fosse svenuto in un’altra posizione, la tragedia sarebbe stata inevitabile: “Se fosse crollato sul lato sinistro avrebbe preso in pieno il camion, mentre se fosse caduto sul lato destro sarebbe finito nella scarpata”, hanno spiegato alcuni passeggeri, ancora scossi dall’accaduto.

Fortunatamente, non ci sono stati feriti gravi, ma l’incidente rimane un episodio drammatico che ricorda l’importanza della prontezza e della solidarietà tra viaggiatori in situazioni di emergenza.