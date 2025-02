Militari dell’Arma indagano sull’assalto al bancomat

LARINO. Inquirenti al lavoro sul fallito assalto al Bancomat di Larino dello scorso fine settimana.

Un tentativo di furto ai danni dello sportello bancomat della filiale Unicredit di Larino è fallito nella mattina del 22 febbraio 2025. I malviventi, nel tentativo di asportare il denaro, hanno fatto esplodere il dispositivo, ma l’arrivo tempestivo dei Carabinieri e la segnalazione di alcuni cittadini hanno mandato in fumo il piano criminale.

La dinamica del colpo

Secondo le prime indagini condotte dai militari della Compagnia di Larino, i malfattori avrebbero utilizzato la tecnica della “marmotta”, un metodo spesso impiegato negli assalti ai bancomat. Questa tecnica prevede l’inserimento di un manufatto esplosivo all’interno dello sportello, seguito dall’accensione di una miccia collegata a un detonatore per provocare la deflagrazione. Tuttavia, in questo caso, il colpo non ha avuto successo e i criminali sono stati costretti alla fuga senza riuscire a prelevare il denaro.

Intervento delle forze dell’ordine

Le numerose telefonate al 112 e l’arrivo immediato dei Carabinieri hanno impedito ai malviventi di completare il furto. Le pattuglie hanno monitorato il territorio, effettuato posti di blocco nei punti strategici e raccolto segnalazioni su persone e mezzi sospetti. Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri del Comando Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise” per mettere in sicurezza l’area, mentre i Vigili del Fuoco hanno dichiarato inagibile la filiale dopo un sopralluogo tecnico.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno ora analizzando i sistemi di videosorveglianza e raccogliendo testimonianze per risalire all’identità dei responsabili. Le ricerche dei malviventi si sono protratte per tutta la giornata del 22 febbraio e continuano con il massimo impegno da parte degli investigatori, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Larino.

Questo episodio conferma l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per garantire la sicurezza del territorio e contrastare la criminalità.